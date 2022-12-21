Muğla Marmaris 2023'e 'kar'la girecek!

2023’e günler kala Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı ve yeni yıl kutlama hazırlıkları renkli görüntülere sahne oluyor.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi yeni yıl öncesinde ilçenin ana caddelerini rengarenk süslerken, 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda açılan yeni yıl pazarı halktan büyük ilgi görüyor.

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi olacak 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan yeni yıl pazarında yöresel ürünlerden kitaplara, hediyelik eşyalardan takıya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu alanda yiyecek içecek standları da şimdiden yerini aldı.

İlçenin en işlek noktaları olan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Yeniyol caddeleri led perdeler, melek kanatları, yıldız ve kar taneleriyle süslendi.

3 GÜNLÜK KUTLAMA

29 Aralık Perşembe günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulacak sahnede saat 20.30’da yerel sanatçılar Physkos ve CanF Project yer alacak. 30 Aralık Cuma akşamı ise Matrock Grubu ve Zumba Funda sahne alacak isimler olacak.

Marmaris Belediyesi'nden alınan bilgiye göre yeni yıla hazırlanan Marmaris'te, 31 Aralık akşamı 31 Aralık yılbaşı akşamı ise Atatürk Meydanı’nda Türkiye’nin en ünlü pop-rock gruplarından Gece Yolcuları sahne alacak. Konser öncesi DJ Muzo’nun performans sergileyeceği etkinlikte saat tam 24.00’da yapay kar yağdırılacak. Marmaris sembolikte olsa, yeni yıla karlı girecek.

Öte yandan Marmaris Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan Yeni Yıl Pazarı'nda bu yıl ilk kez bir siyasi parti de yer aldı. İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nın kermes havasındaki standında, partili kadınlar sıcak servis ettikleri çi'börek ve içli köftelerle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Yeni Yıl Pazarı'nın 5 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.