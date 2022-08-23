Muğla Marmaris 100. yılda Aydilge ile coşacak

Muğla'da Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında muhteşem bir kutlamaya hazırlanıyor.Ata SEVGİ / AjansCanka (MUĞLA İGFA) - Marmaris Belediyesi, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli tarihi dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

30 Ağustos Salı akşamı günü fener alayı düzenleyecek olan belediye, ardından da ünlü pop müzik sanatçısı Aydilge bir konseriyle ilçe halkını coşturacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlandıklarını belirtti.

"100 yıl önce milletimiz; yokluk ve yoksulluğa rağmen Ulu Önder Mustafa Kemal’in önderliğinde eşine rastlanmayacak bir mücadele vermiştir" diyen Başkan Oktay, "Böylesi anlamlı bir günde bu büyük destanın coşkusunu ve 100. Yıl gururunu yaşamak için tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.