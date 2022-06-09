Muğla Göcek sahilinden ne ararsan çıktı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinleri çerçevesinde Göcek Koylarında deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar deniz dibinden mangal, bebek arabası, battaniye gibi yaklaşık 300 kilo ağırlığında atık çıkarttı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi eşsiz sahilleri ve deniziyle dünyaca eşsiz bir kent olan Muğla’da bu bölgeleri temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi bir Muğla bırakmak çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği de gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Türkiye’nin ve Avrupa’nın yat turizmi açısından en önemli merkezlerinden birisi olan Fethiye’nin Göcek Mahallesinde Osmanağa ve Ayten Koyunda deniz dibi temizliği gerçekleştirirkendip temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.

DENİZDEN MANGAL VE BEBEK ARABASI DA ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde mangal, bebek arabasının yanı sıra çok sayıda cam şişe, pet şişe, teneke kutu, pil, plastik kasalar, zincir, halat, elektronik malzemeler, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye, cep telefonu gibi yaklaşık 300 kilo atık çıkarıldı.