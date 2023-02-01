Muğla Fethiye'de '100 Yaş' ikinci evleri oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de hizmete sunulan 100 Yaş Evi, üyelerin adeta ikinci evi haline geldi. 100 Yaş Evi üyeleri günlerinin büyük bölümünü burada geçirirken sosyal yaşama daha aktif katılım sağlıyor.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaşüzeri vatandaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklerle el becerilerinin arttırılarak kaliteli zaman geçirmelerine yönelik hizmete sunduğu Fethiye 100 Yaş Evi büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı 23 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Fethiye 100 Yaş Evinin üyesi sayısı kısa sürede 571’e ulaştı.

100 Yaş Evi üyelerine sağlıklı yaş alma ve yaşlılık eğitimlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de veriliyor. 100 Yaş Evi’nde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça),Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans HastalıklarıÜzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi müzik öğretmeni eşliğinde verilen eğitimlerde ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçaları seslendiriliyor.