Muğla Fethiye'de 100 Yaş Evi hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturduğu Fethiye 100 Yaş Evi’ni düzenlediği törenle hizmete açtı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, önceki dönem Muğla Milletvekillerinden Cumhur Yaka ve Sami Gökmen, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Önder, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban, DEVA Partisi İlçe Başkanı Saniye Kulaç ve Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve vatandaşlar katıldı.

FETHİYE 100 YAŞ EVİ’NDE 353 AKTİF ÜYE BULUNUYOR

60 Yaş ve üstü vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebilecekleri 100 Yaş Evi, üyelerin yeni dostluklar kurabileceği, sosyal aktivitelerini artırabileceği ve yaşanmışlıklarını da gelecek kuşaklara aktarabilecekleri bir merkez olarak görev yapıyor. Fethiye 100 yaş evinde sohbet odası, oyun odası, TV odası, dinlenme odası ve birçok etkinliğin yapılabileceği atölye odaları bulunuyor.

El sanatları, film gösterim günleri, kültür ve tarih gezileri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 100 Yaş Evi’nde üyelerin sağlıklı ve keyifli yaş alabilmeleri için uzman sağlık personeli tadından düzenli olarak kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor. Aktif olarak 353 üyesi bulunan Fethiye 100 Yaş Evi’nde bu zamana kadar 195 etkinlik yapılarak 3 bin 439 kişinin katılımı sağlandı.

100 Yaş Evi açılış töreninde konuşan Gülçin Akalın, 100 Yaş Evi’nin kendilerine yaşama sevinci verdiğini ifade etti.

Fethiye’de hizmete açılan 100 Yaş Evi’nde sadece yaşlılarındeğil toplumun her yaştan kesimine hizmet vereceğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tesiste yaşlıların sadece kendi yaşıtlarıyla değil, her yaştan vatandaşlarımızla da birlikte olma şansı yakalayacağını belirterek, "Tesisimize yaşlılar ile gençlerimizi de buluşturuyoruz. Çünkü gençlerimizin büyüklerin konuşmalarından ve tecrübelerinden faydalanmaya, büyüklerin de tecrübelerini gençlere anlatma ihtiyacı var. Sadece sosyal projeler değil altyapı ve diğer çalışmalarımızla Fethiye’nin hizmetindeyiz" diye konuştu.

Başkan Gürün, 2014-2022 yıllarında arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 3 milyar 660 milyon liralık yatırım yaptık. Fethiye’de 237 milyon liralık maliyet ile altyapı çalışmaları yaptıklarına Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi, Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon Hattı, Fethiye AAT kapasite artırım çalışmalarımız gibi birçok önemli altyapı yatırımımız bulunduğunu da sözlerine ekledi.