Muğla eğitim desteklerini sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında öğrenciler için öğrencilere beslenme, kırtasiye, okul kıyafeti, çorba ikramıdesteklerine devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda öğrencilere beslenme, kırtasiye, kıyafet, konaklama ve çorba desteği vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan öğrencilere beslenme, kırtasiye, okul kıyafeti ve çorba ikramı yardımı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar sosyal yardımlardan faydalanan, il sınırları içerisinde ikamet etmekte olan ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan çocuklarına 2 Milyon 474 bin TL kırtasiye desteği sağladı. Kırtasiye desteğinden bugüne kadar 3327 aile yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da sosyal yardımlarından yararlanmakta olup ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden öğrencisi olan hanelere sosyal yardımlara ek olarak beslenme desteği veriyor. Fiyat artışlarından en çok etkilenen dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması, ailenin sağlıklı ve bilinçli beslenme çantasını hazırlayabilmesi amacıyla beslenme desteğinde bulunuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SICAK ÇORBA

Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik başlatılan proje kapsamında öğrenim günlerini kapsayacak şekilde hafta içi her gün sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Kötekli Mahallesi Kampus C Kapı girişinde ücretsiz olarak 16.500 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirildi. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında kampüste eğitimin başlamasıyla öğrenciler için çorba ikramı başlayacak.