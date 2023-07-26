Muğla Düğerek'te altyapıda 5 bin metresi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediye tarafından Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde başlatılan 8 bin 750 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının 5 bin 833 metresi tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde altyapıyı güçlendirmek, altyapı hizmetlerinden yararlanma oranını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum, Fethiye, Milas ilçelerinde önemli altyapı yatırımları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Menteşe’nin Düğerek mahallesinde geçtiğimiz günlerde kanalizasyon çalışmasına başladı.

25 Milyon TL yatırımla 13 bin kişiye hizmet verecek olan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hat çalışmalarının sürdüğü Düğerek'te çalışmaların 5 bin 833 metresi tamamlandı.

515 hanenin evsel atıklarının bağlanmasının öngörüldüğü çalışmada şu ana kadar 175 hane bağlandı.

Düğerek Mahallesi’nde oluşan atık su mahalleye yakın olan Muğla Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak.