Muğla dereleri temizlemeye devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 823 bin 805 metre dere temizliği gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 823 bin 805 metre dere temizliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Muğla’nın her köşesinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar 823 bin 805 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da 193 bin 805, Datça’da 37 bin 100, Dalaman’da 36 bin 432, Fethiye’de 227 bin 570, Köyceğiz’de 105 bin 167, Marmaris’te 85 bin 278, Menteşe’de 119 bin 52, Milas’ta 113 bin 748, Ortaca’da 55 bin 462, Seydikemer’de 101 bin 650, Ula’da 27 bin 750 ve Yatağan’da 20 bin 734 metre dere temizliği çalışması yapıldı.