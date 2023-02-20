Muğla depremzedeler için sosyal etkinlikler düzenliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşların ve özellikle de çocukların güzel zaman geçirebilecekleri, farklı etkinliklerde buluşabilecekleri mobil etkinlik çadırını kuruyor. Farklı birçok etkinliğin düzenleneceği çadır, depremzedelerin yoğun olarak konakladığı KYK yurtlar bölgesine kuruluyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi kente gelen depremzedelere yönelik farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde su ücretlerinin ödenmesi başta olmak üzere sağlık, kuaförlük, kısa mola hizmeti, psikolojik destek, yeni doğan çantası, çocuk atölyeleri, ev tamiratı, tadilatı gibi birçok farklı desteği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi son olarak mobil etkinlik çadırı kurarak depremzedelerin yoğun olduğu KYK bölgesinde vatandaşlara çeşitli etkinlik fırsatları sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Kötekli Mahallesinde bulunan KYK yurtlarında yaşayan depremzede vatandaşların etkinliklere ulaşımının kolay olması için bölgeye mobil etkinlik çadırı kuruldu. Özellikle çocuklara yönelik farklı birçok etkinliğin düzenleneceği çadırın dışında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde de çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında haftanın her günü masatenisi, satranç, oyuncak yapımı,el sanatları, resim vb.aktiviteler düzenlenecek.