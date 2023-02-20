Muğla depremzedeler için acil ihtiyaç listesi açıkladı

Muğla’da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, depremzede vatandaşlara ve deprem bölgesine yapılan yardımlar için Milas halkına teşekkür ederek, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan zorunlu ihtiyaçların giderilmesi konusunda vatandaşlardan destek istedi.MUĞLA (İGFA) – Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bugüne kadar deprem bölgesine yapılan yardımlardan ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Tokat, deprem bölgesindeki zorunlu ihtiyaçlar olan temel gıda paketi, tek kullanımda tüketilecek kahvaltı paketi, oyuncak, temizlik malzemeleri, yaşlı ve kadın pedi, bebek bezi, bebek maması ve kedi-köpek maması temini konusunda vatandaşların desteğini istedi. Depremzedelerin zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi için destek olmak isteyen vatandaşların yardımlarını Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaştırabileceği bildirildi.