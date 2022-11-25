Muğla Danışma Merkezleri ile kadınların yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Hizmetleri ile her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirmek ve hayata tekrar katılımlarını sağlamak için ücretsiz psikolojik destek veriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri ile şiddet gören kadınların sosyal ekonomik yönden güçlendirilmesi, boşanma sonrası desteklenmesi, maruz kaldıkları her türlü şiddet türü (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik) ile psikolojik açıdan mücadele etmesi için destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Fethiye ve Bodrum ilçelerinde hizmete geçirdiği Kadın Danışma Merkezleri’nde psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog tarafından vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek verilirken, "tüm karanlıklara kadınların içindeki aydınlık yeter”mottosuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Danışma Merkezlerinden ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 48 01 numaralı çağrı merkezimizden randevu almaları yeterli oluyor.