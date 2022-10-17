Muğla'dan 'zeytinyağı' gurmecileri yetişiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi talep eden vatandaşlara zeytinyağının özelliklerini ölçme, analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanmaları için “Zeytinyağı Tadım Eğitimi” veriyor.MUĞLA (İGFA) - Zeytindostu Derneği, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Ticaret Borsası hizmet binasında 2017 yılında hayata geçirilen Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor.

Bilinçli tüketici oluşturmak için düzenlenen eğitimden yararlanmak isteyen vatandaşlar 25 Ekim’e kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine başvuru yapabiliyor.

24 panelistin aynı anda tadım yapabildiği, 2 ayrı panel odası bulunan laboratuvarda yapılan çalışmalar ile kaliteli üretim, değer artışı, ihracata yönelik ürün elde etme ve bilinçli tüketici kavramlarında katkı sağlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi zeytinyağının işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için vatandaşlara eğitim veriyor.

Başvurulara göre 26 Ekim 2022 tarihinde Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek eğitim Zeytindostu Derneği Tadım Lideri Ecz.AtillaTotoş, Dr.Feyyaz Keskin, Cemal Savaşlı, Kadriye Esin tarafından verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı ile bugüne kadar 380 kişiye zeytinyağı tadım eğitimi verdi.