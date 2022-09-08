Muğla'dan öğrencilere eğitim desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve lise öğrencileri için kıyafet desteği, üniversite öğrencileri için ise 4 bin 80 TL maddi destek ve konaklama olanağı sağlıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl verdiği desteği bu yıl yüzde 70 arttırarak üniversite öğrencilerine 4 bin 80 TL’ye yükseltti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı illerinden üniversite eğitimi için Muğla’ya gelen öğrencilere de kapılarını açtı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, öğrenci olarak Muğla’ya gelen gençlere yurtlarına yerleşme sürecinde geçici konaklama desteği verecek. Büyükşehir Belediyesi’nin geçici konaklama desteği 19-29 Eylül tarihlerini kapsayacak.

BÜYÜKŞEHİR KIYAFET DESTEĞİ DE VERECEK

Büyükşehir Belediyesi eğitim desteğinin yanı sıra ilkokul ve lise öğrencilerine 600 TL kıyafet desteğinde bulunacak. Okul kıyafeti desteğinden faydalanacak olan öğrencilerin T.C Vatandaşı olması, ailenin Muğla ilinde ikamet ediyor olması, devlet okulunda öğrenim görüyor olması, hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inin altında olması, okul kıyafeti faturasını ibraz etme koşulları yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan eğitim desteği başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi’nin 444 4801 nolu çağrı merkezinden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler.

Muğlalı öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, öğrencilerin geleceğin Türkiye’si için çok önemli bir noktada bulunduğunu belirterek, günümüz şartlarında Büyükşehir olarak gereken desteği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.