Muğla'dan kimsesizlere sıcak yuva

Muğla Büyükşehir Belediyesi her kış döneminde olduğu gibi sokakta kalan evsiz ve kimsesizlere sıcak yuva sağlıyor. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde bulunan barınma evinde kalan vatandaşlara günde 3 öğün yemek veriliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunda da sokakta kalan evsiz vatandaşlara sahip çıkıyor. Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi’nde kurulan barınma evinde ağırlanan evsiz vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında başlattığı ‘Soğuktan Sıcağa’ projesi ile sosyal belediyecilik anlayışını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi kış günlerinde sokakta kalan ve kimsesizler için Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde bulunan barınma evinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesinin Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde bulunan barınma evinde kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Barınma evinde kalan vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemeğin yanı sıra giyecek yardımı da yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri barınma evinin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2016 yılının Aralık ayında soğuk kış günlerinde, sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızı misafir edebileceğimiz bir barınma evi kurduk. Bu barınma evinde onların bu soğuk kış günlerinde barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, bir nebze de olsun rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz” denildi.