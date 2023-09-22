Muğla'dan engelli ve hasta nakil hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar hasta ve engellileri sağlık kuruluşlarına güvenle ulaşmaları için nakil hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda bugüne kadar 84 bin 682 seferle 17 bin 637 kişiye nakil hizmeti verdi.MUĞLA (İGFA) - Sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda nakil hizmetlerini sürdürüyor.

Özellikle engelli ve hasta bireylerin evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve ulaşmasını sağlayan Büyükşehir ekipleri bu hizmetiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

İl genelinde 19 ambulans,engelli nakil aracıve 24 personelle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 17 bin 637 vatandaşa hizmet verdi.

Vatandaşların hasta yakınları ve engelli bireyleri için sunulan bu hizmetle vatandaşlar sağlık kuruluşlarına götürülüyor ve muayenelerinden sonra evlerine tekrar bırakılıyor.

İlaçları alınırken de vatandaşların yanında olan ekipler ayrıca engelli vatandaşları da gidecekleri yerlere donanımlı araçları ile ulaştırıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil hizmeti ile il genelinde 15 bin 799 kişiye ulaştı ve 60 bin 580 nakil sağladı. Engelli Nakil hizmeti ile de 1838 kişiye 24 bin 102 kez nakil hizmeti verildi. Toplamda 17 bin 637 kişi hasta ve engelli nakil hizmetinden yararlandı.