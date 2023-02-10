Muğla'dan deprem bölgelerine aralıksız destek

AFAD koordinasyonuyla; Muğla Valiliği bünyesinde, kaymakamlıklar aracılığıyla il genelinde sürdürülen Depremzedelere Destek Yardım Kampanyası’nda karayolu ve denizyolundan sonra insani yardımlar bu kez de uçakla deprem bölgesine ulaştırıldı.Ata SEVGİ - AjansCanka / MUĞLA (İGFA) - Muğla Valiliği'nden alınan bilgiye göre; toplamda 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Muğla’dan kara, deniz ve havayoluyla personel, iş makinesi ve diğer yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

Valilik koordinesinde toplanan tıbbi malzeme, gıda, battaniye, su, hijyen malzemesi, ısıtıcı ve kışlık kıyafet gibi 15.265 kg yardım malzemesi Milas- Bodrum Havalimanından askeri kargo uçağına yüklenerek Kahramanmaraş’a gönderildi.

Kampanyaya Muğla’dan çok sayıda iş insanı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun destek verdiği görüldü.

İl genelinde çeşitli noktalarda oluşturulan yardım toplama merkezlerinden alınan ve kontrolden geçirilen insani yardım malzemelerinin askeri kargo uçağı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara en sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Deprem bölgesine Muğla’dan çeşitli yardımların gönderildiğini ve gönderilmeye devam edeceğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilk günden itibaren çok hızlı bir şekilde organize olup, bölgeden gelen talepler doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, yardım ve destekte bulunan Muğlalılara, kurumlara ve emeği geçen personele teşekkür etti.