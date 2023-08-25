Muğla'dan Denizova'ya ek içme suyu projesi

Menteşe’de Denizova, Yenibağyaka, Kıran ve Derinkuyu Mahallerini besleyen su kaynaklarında tarımsal sulamanın artması nedeniyle azalma meydana geldi. İçme suyu kaynaklarında meydana gelen düşüş nedeniyle ekipler bölgeye ek su kaynağı sağlamak için çalışma başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda özellikle yaz aylarında yaşanan su kaynaklarının azalması, yoğun su kullanımı, hatlarda meydana gelen arıza ve basınç değişiklikleri gibi olumsuzluklara önlemler alınmaya devam ediliyor.

Son olarak Menteşe’de Denizova, Yenibağyaka, Kıran ve Derinkuyu mahallerini besleyen içme suyu kaynağında tarımsal sulama kaynaklı düşüş meydana geldi. Özellikle Denizova Mahallesinde hissedilen su seviye düşüşüne önlem almak için çalışma başlatan MUSKİ ekipleri yeni içme suyu kaynağı sağlayarak bölgeye yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattı yapıyor. Kazı çalışmalarının devam ettiği Mahallede çalışmaların kısa sürede tamamlanıp bölgeye ek su sağlanması ve kesintisiz su verilmesi amaçlanıyor.

Denizova, Yenibağyaka, Kıran ve Derinkuyu bölgelerine ek su sağlamak için yapılan bu çalışma ile birlikte Çatakbağyaka, Çiftlik, Çırpı ve Meke Mahallerine de ek su sağlanıyor. Bu bölgelere ek su verebilmek için başlatılan hat çalışmalarının yaklaşık %80’lik kısmı tamamlanırken en kısa sürede bu projenin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Toplam 10 bin 500 metre hat yapılarak yedi mahalleye ek içme suyu sağlanacak projeler ile bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılanacak.