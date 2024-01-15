Son Dakika

Muğla'dan Bodrum’a önemli proje

YAŞAM 15.01.2024, 16:11
Muğla'dan Bodrum’a önemli proje

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum’da yaşanan su sorunlarının ortadan kaldırılması için hazırladığı eylem planı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bodrum’da ki su miktarının nüfusa oranla çok yetersiz olduğu ve bunun ortadan kaldırılması için uygulanacak projelerin detayları paylaşıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından uzun zamandır devam eden Bodrum’un içme suyu sorunu çözüm çalışmaları kapsamında hazırlanan eylem plan çalışmalarının detayları ortaya çıkıyor.

Yapılan hazırlıklara göre Bodrum’un su eksiği hesaplanarak Yarımada’ya 2054 yılına kadar yetecek miktarda içme suyu sağlanması amaçlanıyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Bodrum’da yapılan araştırmalara göre Yarımada’nın mevcut suyunun 332 bin 640 kişiye yetebileceği ancak yılın yaklaşık 6 ayında bu bölgede nüfusun 700 bin ila 1 Milyon kişi dolaylarında olduğu ortaya konuldu. Bölgede yapılan araştırmalara göre 2017 yılında 164 bin 158 olan yerleşik Bodrum nüfusu 2022 yılında 192 bin 964’eulaştı. Türkiye genelinde yüzde 3,8 olan nüfus artış oranı Bodrum’da ise yüzde 17,55 olarak tespit edildi. Bu nüfus artışına oranla ise 2017 yılında Bodrum’da 13,18 Milyon m3 su kullanılırken 2022 yılında ise bu rakam 17,15 milyon m3 su kullanıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 5 yıldaki tüketim artış ortalaması Bodrum’da her yıl 914 bin m3 artıyor.

Nüfusa bağlı su kullanımının sürekli artmasının yanı sıra Bodrum’da ki suyu yetersiz olması da dikkat çekiyor. Bodrum’da 2023 yılında yapılan hesaplamalara göre 44,42 milyon m3 su ihtiyacı varken, Geyik, Mumcular Barajları ve yeraltı su kaynaklarından alınan su miktarı sadece 29,50 Milyon m3 olarak tespit edildi. Yapılan bu hesaplamalara göre ise Bodrum’da 14,92 Milyon m3 su açığı bulunuyor. Bunun yanı sıra İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen kuraklık barajların su seviyelerinin düşmesine yeraltı su kaynaklarının da çekilmesine sebep oluyor. Bu da yılın her günü Yarımada’ya aynı miktarda su verilmesini engelliyor.

Öte yandan 2011 yılında DSİ tarafından yapılan Bodrum ana içme suyu hatlarında meydana gelen aksaklıklar kentin susuzluk yaşamasında önemli bir rol oynuyor.

Hatalı boru kullanıldığı bilirkişi tarafından tespit edilen hatlar bugüne kadar yaklaşık 3 bin defa patlarken bu hatların yeteri miktarda suyu taşıyamadığı ortaya çıktı. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan teknik incelemede boruların birçok noktada basınca dayanamadığı tespit edildi. Bu patlaklar önemli su kesintilerine neden oluyor.

Özellikle Geyik Barajı'nın Elektrik üretim A.Ş’den satın alınarak buradaki baraj suyunun tamamen Bodrum’a içme suyu olarak aktarılması projesi öne çıkıyor. Geyik Barajının kamu yararına kamulaştırılması çalışmalarına başlanırken MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hukuki ve resmi prosedürlerin hızlandırıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 19 48
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 19 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Giresunspor 18 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6