Muğla'da ZurnaZen Festivali hazırlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 5 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Menteşe, Milas, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenecek olan Zurnazen festivalinde 13 zurna üstadının yanı sıra konuk sanatçı olarak da Menteşe’de Selçuk Balcı, Fethiye’de ise Rubato sahne alacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya’da ilk ve tek olma özelliği taşıyan Uluslararası ZurnaZen Festivali 5 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivaline 11’i Türk 2’si yabancı toplam 13 zurna üstadı katılacak. Festivalde konuk sanatçı olarak Menteşe ayağında Selçuk Balcı, Fethiye ayağında Rubato sahne alacak.

Dünyada sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 5 Eylül Pazartesi günü Milas Atapark Meydanı’na başlayacak.

Festival 6 Eylül Salı günü Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, 7 Eylül Çarşamba günü Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda, 8 Eylül’de ise Fethiye Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek.

4 gün sürecek Uluslararası ZurnaZen Festivalinin sanat yönetmenliğini ise Ünal Yürük yapacak.