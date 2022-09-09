Muğla'da 'Zurnazen'de Başkan Gürün'den sanat ve sanatçı vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali Muğla’nın Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya’da ilk ve tek olma özelliği taşıyan Uluslararası Zurnazen Festivalinin bu yıl 7’ncisi düzenlendi.



Muğla’nın Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen uluslararası Zurnazen Festivaline 11’i Türk 2’si yabancı toplam 13 zurna üstadı katıldı. 4 ilçede düzenlenen Zurnazen Festivalini binlerce vatandaş katılım sağladı.

Menteşe’de Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen Zurnazen Festivaline Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP, İYİ Parti, Deva, DP, SP, Gelecek Partisi, il, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı. Festivalde ünlü sanatçı Selçuk Balcı’da sahne alırken renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, zurnanın Orta Asya kökenli, Japonya ve Çin’den başlayarak tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Türkiye’de, Ortadoğu’da Balkanlar’da ve Kafkaslarda çalınan ortak bir enstrüman olduğunu belirterek, "Amacımız bütün bu bölgelerde ki insanların ortak bir değerini yakalayarak onlarla birlikte olmayı, o güzelliği birlikte paylaşmayı, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü ortaya koymaktır. Yunus diyor ki, ‘Bölüşürsek doyarız. Bölünürsek yok oluruz.’Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz ki hepimizin biraz soluk almaya, güler yüzle bir birimize hitap etmeye, dilimizi yumuşatmaya, gönlümüzü yumuşatmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Başkan Gürün, sanatçıların tutuklanmadığı, festivallerin yasaklanmadığı yarınlar için çalıştıklarının kaydetti.