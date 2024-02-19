Muğla'da “Yaşam İçin Felsefe” etkinliği vatandaşla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesinin kurduğu ve yerel yönetimlerde ilk olan Felsefe ve Yaşam Akademisi “Yaşam İçin Felsefe” etkinliği ile Menteşe, Bodrum, Ortaca, Ula ve Fethiye’de vatandaşlarla buluştu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Felsefe ve Yaşam Akademisi “Yaşam İçin Felsefe” adını taşıyan felsefe atölyeleri ile vatandaşları felsefe ile buluşturmaya devam ediyor. “Felsefe Yolda Olmaktır” sloganı ile Herkes İçin Felsefe atölyesinin ilkini Menteşe ilçesinde gerçekleştiren Felsefe ve Yaşam Akademisi Bodrum, Ortaca, Ula ve Fethiye ilçelerinde felsefe severlerle buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Felsefe ve Yaşam Akademisi Felsefe atölyelerini Bodrum Gümüşlük’te Erkan Oğur Müzik Okulu’nda, Ortaca’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi’nde, Ula’da Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kültür Evi’nde ve Fethiye’de Özer Olgun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Felsefe ve Yaşam Akademisi felsefe için felsefe değil, “Yaşam İçin Felsefe” ilkesiyle Muğla’nın her ilçesinde köylere dâhil ulaşarak felsefenin doğasında bulunan eleştirel düşünme biçimiyle tanışmayan çocuğun ve yetişkinin kalmamasını hedefliyor.

Felsefe Yolda Olmaktır düşüncesiyle yola çıkan Felsefe ve Yaşam Akademisi bir sonraki etkinliğini 5 Mart’ta Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde düzenleyecek.