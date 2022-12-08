Muğla'da üreten kadınlarından Başkan Gürün’e ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Atölyeleri’ndeel emeği ile üreten kadınlar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı en önemli eserlerden biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 17.04.2021 tarihinde hizmete başlayan Sosyal Hizmetler Atölyeleri’nin üreten kadınları Başkan Gürün’ü ziyaret etti.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Sosyal Hizmetler Atölyeleri kadın üreticileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyarette kendilerine sunulan imkanlar ve destekler için Başkan Gürün’e teşekkür ettiler. Eğitmenler sayesinde yeni şeyler öğrendiklerini, bu bilgilerle yeni ürünler ürettiklerini söyleyen kursiyerler bu ürünlerden de gelir elde ettiklerini ve en önemlisi de kurslar sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduklarını belirttiler. Kadın atölyeleri üyeleri ziyarette atölyelerde üretilen 2 adet punch işlemeli kırlent, 2 adet ahşap boyama bardak altlığı, 1 adet cam altı akrilik boyama masa üstü süsü, 1 adet cam altı akrilik boyama tablo, 2 adet punch işlemeli çantayı Başkan Gürün’e hediye etti.

Üreten bir toplumda en önemli aktörün kadınlar olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal hizmet atölyeleri ile hem el becerilerinin hem de hemşehrilik duygularının arttığını belirtti.

Üreten kadınların aile ekonomisine katkı yanında sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayan kadın sanat atölyeleri haftanın üç günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Kursiyerlere El sanatları, resim, İngilizce, müzik, satranç alanlarından eğitimler veriliyor. Bu atölye çalışmalarına bugüne kadar 180 kadın katılım sağladı.