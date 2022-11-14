Muğla'da üniversiteliye çorba ikramı sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için çorba ikram hizmetine ara vermeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için hayata geçirilen projelerini devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetine devam ediyor.

Sabah, öğle saatlerinde özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikram ediyor.

İkramdan memnun olduklarını dile getiren öğrenciler sabah saatlerinde kahvaltı yapamadan evden çıktıklarını, çorba ikramının kendilerine iyi geldiğini söylediler.

Üniversite öğrencisi Seda Polat, proje ile soğuk günlerde, sınav çıkışlarında sıcacık çorba içtiklerini belirtirken, Kötekli Yerleşkesi içerisinde çalışan babasına yardımcı olmak için gelen Rüzgar Türkkan da çorba ikramını çok beğendiğini söyledi. Bir başka üniversite öğrencisi İbrahim Talan da sabah kahvaltı yapacak vakit bulamadıklarında bu çorba ikramından yararlandığını belirterek, her gün farklı çorba çıkararak kendilerine çorba ikramında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 107 bin kişilik çorba dağıtımı yapıldığı öğrenildi.