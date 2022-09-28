Muğla'da 'ulusal fotoğraflar' ödüllendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin beşincisini düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasının ödül töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

“Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla” teması ile beşincisi yapılan Ulusal Fotoğraf yarışmasının ödül töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.Tören Gürün’ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Parti meclis üyesi Gizem Özcan, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, İYİ Parti Menteşe İlçe Başkanı Deniz Ekinci ve fotoğraf severlerin katıldı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ANTALYA’YA GİTTİ

“Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla” teması ile düzenlenen yarışmaya 12 farklı şehirden 268 kişi 922 fotoğrafla katıldı.

Yarışmanın birincilik ödülünü Antalya’dan Gamze Dönmez kazanırken, Ankara’dan Melih Sular ikinci, Sakarya’dan Ahmet Tarımcı ise üçüncü oldu. 2021 yılında aramızdan ayrılanFotoğraf dünyasının duayen sanatçısı Nevzat Çakır adına bu yıl ilk defa verilen özel ödülü Hakkari’den Emrullah Akgün kazandı. Yarışmanın birincisi Gamze Dönmez işlerinin yoğunluğu nedeni ile yarışmaya katılamazken diğer dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla’nın turizm ve tarımla ön plana çıktığını, 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde önemli bir kültür kenti konumuna geldiğini söyledi. Fotoğraf yarışması ile insanların gidemedikleri, göremedikleri yerlerin fotoğraflandığını ve o güzelliklerin vatandaşlara ulaştırıldığını söyleyen Bahattin Gümüş ulusal fotoğraf yarışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla’nın uzun yıllar eşsiz güzellikleri, birbirinden değerli ilçeleri ile sadece turizm kenti olarak bilindiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm güçleri ile tarıma, kültür ve sanata önem vererek Muğla’yı tarım, turizm ve kültür üç ayağı üzerinde geleceğe taşıyacaklarını belirtti. Tarımın, turizmin yanında Muğla tüm değerleri ile kültür ve sanatın da şehri olduğunu ifade eden Başkan Gürün, "Muğla’mızı bu üçsac ayağı üzerinde geleceğe taşıyacağız. Geçmişten günümüze taşıdığı, koruduğu zenginlikleri, şehrin yaşam biçimi, örfü, adeti, düğünü, yemesi, içmesi, arkeolojik sitleriyle Muğlamız görülmesi gereken ve yaşanacak bir şehir. Gördükçe göresim geliyor denilen şehirlerden. İşte fotoğraf da tam burada devreye giriyor. Özgün, kendine has, o konuya ilgi duyanın gözünden, farklı bakış açılarıyla anı bize yansıtıyor. Fotoğrafı çekerken onunla bütünleşiyor ve birçok duyguyu bizlere aktarıyor. Tıpkı eski fotoğraf albümlerine baktığımızda o yıllara dönmek, karmaşık duygular hissetmek gibi. Fotoğraf geçmişle gelecek arasında çok sağlam bir bağ. Bu eserlerle geleceğe çok değerli bir arşiv bırakmış olacağız. Gelecek yıl Muğla’mızın farklı bir güzelliğinde yine değerli katılımcılarla Muğla’mızı anlatacağız. Tüm katılımcılara ve çok değerli jürimize bir kez daha Muğlalı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.