Muğla'da Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ne yakın mercek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris ilçesinde hayata geçirilen ve 29 Eylül’de açılışı yapılacak Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi projesi için 20 bin 740 metrekare araziye 84 çeşit tıbbi bitkinin dikimi yapıldı.

Tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların uygulanması, alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması,katma değerin arttırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, desteklenmesi,bölge için alternatif bir ekoturizm destinasyon alanı oluşturulmasının amaçlandığı projenin açılışı 29 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Açılış öncesi Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bahçe için görevlilerden bilgi aldı.

Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde 84 çeşit tıbbi bitki dikim alanı yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi arkeologlarından olan ve genç yaşta vefat eden Hande Kötek için de “Hande Kötek Gül Bahçesi” oluşturuldu.

Ayrıca Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi içerisinde Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA’nın da ofisleri açılacağı öğrenildi.