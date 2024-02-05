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Muğla'da tarihi halin açılışı yapıldı

YAŞAM 05.02.2024, 15:23
Muğla'da tarihi halin açılışı yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi yapımını tamamladığı tarihi Yağ Hali’nin açılış törenini Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - İl genelinde tarihi değerleri sosyal ve kültürel hayata entegre eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yapımını tamamladığı tarihi Yağ Hali’nin açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP önceki dönem milletvekili Süleyman Girgin, CHP Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Arasta bölgesindeki sosyal hayata kazandırdığı Yağ Hali 720 metrekare inşaat alanına sahip. 200 metrekare avluya sahip olan Yağ Hali yapım çalışmaları 2 Milyon 59 Bin TL’ye mal oldu.

Modern yapı tasarım dili ile kentsel doku kimliği sentezlenerek meydana getirilen Yağ Hali’nde Muğla Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarına uygun şekilde, içerisinde bulunduğu tarihi dokuyu destekleyecek doğal malzemeler kullanıldı ve ‘Yeniyim Ama Sizdenim’ diyen bir yapı kent dokusuna kazandırıldı.

GÜMÜŞ VE KÖKSAL, MENTEŞE’NİN TARİHİ YAPISIYLA KORUNMASININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Yağ Hali açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal Muğla mimarisi, dönemin toplumsal yapısının anlaşılması için restorasyon çalışmalarına önem veren ve bu yapıları günümüze kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Gürün’e teşekkür etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’de açılışta yaptığı konuşmada son 10 yılda Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi olarak Muğla’ya önemli hizmetler kazandırdıklarını, özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üst yapıları ile örnek bir şehir yaratmak için çalıştığını belirtti. Muğla’nın kentsel sit alanları ile korunması gereken bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Gümüş, buradaki 4 katlı binayı yıkarak yerine 2 katlı tarihi bina yapmanın CHP’li belediyeciliğinin farkı olduğunu belirtti ve kenti koruyan hizmetleri için Başkan Gürün’e teşekkür etti.

BAŞKAN GÜRÜN; “MUĞLAMIZI TÜM DEĞERLERİ İLE GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla’nın tarihi dokusuna, geçmişten getirdiği zenginliklere sahip çıktıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün korunmuş yapısı, değerleri ile yaşayan bir şehir yarattıklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Bugün açılışını yaptığımız Yağ Hali’nde aslında restorasyon çalışması yapmadık. Burada bulunan 4 katlı bina tarihi Arasta bölgesine yakışmıyordu. Tarihi doku içerisinde çok eskiden burada bulunan yağ, yoğurt satılan, ticaret yapılan yapıyı günümüz mimarisi ile özdeşleştirerek yeniden, modern bir yaklaşımla şehrimize kazandırdık. 25 yıl önce göreve geldiğimizde bizden önceki belediye başkanlarımız Erman Şahin ve Orhan Çakır’dan devraldığımız koruma kültürünü devam ettirerek şehrimizin tarihi dokusunu koruduk, değerlerine sahip çıktık. Muğla’nın geleceği sanayide değil diyerek Muğla kültürüne, tarihi zenginliklerine yatırım yaptık. Muğlamız 110 antik kente, 22 ören yerine, 24 arkeolojik kazı alanına, 16 kentsel sit bölgesine, 5805 tescilli yapıya sahip. Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla’da bu değerlerimize yatırım yaparak il belediyesi dönemimizde 7, Büyükşehir Belediyesi dönemimizde 5 olmak üzere 12 tarihi yapıyı ve ayrıca Arasta’yı ayağa kaldırdık. Devam eden restorasyon çalışmalarımızla tarihimize sahip çıktık ve Muğlamızı tüm değerleri ile geleceğe taşımak için büyük gayret sarf ettik” dedi.

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