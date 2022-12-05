Muğla'da sünnet düğününde Yörük geleneği yaşatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi özlenen bir nostaljik Yörük düğününe sahne oldu.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski İçmeler Belediyesi personeli ve 2014 sonrasında Marmaris Kaymakamlığı bünyesinde iş hayatına devam eden Pınar Altın; evliliklerinin 19. Yıldönümünde eşi Mustafa Altın’la birlikte çocuklarına Yörük Usulü Sünnet Düğünü yaparak, iki kutlamayı bir arada yaptı.

İçmeler’in seçkin ailelerinden Pınar ve Mustafa Altın’ın çocukları Çınar ve Ayaz kardeşler, ilk mürüvetleri olan sünnet düğünlerinde, yaklaşık 5 bin kişiye, pilav, etli nohut ve keşkek ikram etti. Altın ailesi at sırtında düğün alanını gezip, yüzyıllardır devam eden Yörük Geleneğini yaşattılar.

Altın çiftinin düğün sahibi çocukları Çınar ve Ayaz; gündüz 56 model Chevrolet araba ile kenti gezdi, akşamında da at sırtında düğün alanını dolaştı.

https://youtu.be/fJW-FxjnK7U