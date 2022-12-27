Muğla'da MUTTAŞ ile 2022'de 584 bin yolcu taşındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2022 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanına 584 bin 92 yolcu taşıdı. 2014 yılından bugüne taşınan yolcu sayısı ise 4 milyon 572 bin 728’e yükseldi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve iki havaalanına sahip Muğla’da 32 araçla havaalanı taşımacılığı ile vatandaşlarına hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarından 584 bin 92 yolcu taşıdı.

8 YILDA 4 MİLYON 572 BİN YOLCU TAŞINDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarında yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyor.

Havaalanlarına 32 otobüs ile hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014-2022 tarihleri arasında Milas-Bodrum Havaalanından 2 milyon 579 bin 750, Dalaman Havaalanından 1 milyon 986 bin 522 olmak üzere 4 milyon 572 bin 728 yolcu taşımacılığı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2022 yılında ise Milas-Bodrum Havaalanında 338 bin 857, Dalaman Havaalanında 245 bin 235 yolcu olmak üzere toplamda 584 bin 90 yolcuyu taşıdı.