Muğla'da mobil ikram araç sayısını 4’e çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mobil ikram aracı sayısını 4’e çıkararak olası afet durumlarında vatandaşlara hizmet kabiliyetini arttırdı.MUĞLA (İGFA) - Deprem, yangın, sel gibi olası afet durumlarında vatandaşlara olay yerinde anında hizmet verebilmek, belediye organizasyonları ve daha birçok farklı durumda kullanılması için Büyükşehir Belediyesi mobil ikram araç sayısını 4’e çıkardı.

Muğla’da yaşanan orman yangınlarında aktif kullanılan, üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı için üniversite yerleşkesi içerisinde hizmet veren, tüm belediye organizasyonlarında görev alan Mobil hizmet araçları 2 milyon 12 bin lira yatırımla Muğlalıların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir’in bünyesine kattığı Mobil ikram araçları teknik özellikleri ile aynı anda 350-400 kişiye yemek, 700 kişiye çorba ve sıcak içecek sunabilecek özellikte olup araçlar iki taraflı servis imkânı sunabilmektedir.

Mobil ikram araçlarının tanıtımında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yerel yönetimler olarak vatandaşlara hizmet noktasında her duruma karşı hazırlıklı olduklarını, vatandaşların hizmetine sundukları mobil ikram araçlarının güzel günlerde kullanılmasını temenni ettiklerini belirtti.