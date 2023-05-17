Muğla'da minikler 'oyuncak yapımı' öğreniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi’nde Emin Eller Gündüz Bakımevi’nden miniklerle Oyuncak Yapım Atölyesi düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak ve her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak için kurulan Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi’nde Emin Eller Gündüz Bakımevi’nden 33 minikle Oyuncak yapım atölyesi düzenlendi.

Emin Eller Gündüz Bakımevi’nden 4-5 yaş arası çocuklarla düzenlenen Oyuncak Yapım Atölyesi’nde kartondan fırıldak yapan minikler keyifli vakit geçirdi. Ayrıca miniklere oyuncak kütüphanesi tanıtıldı ve kütüphane mantığı, oyuncak paylaşmanın önemi anlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açılışını 29 Nisan’da gerçekleştirdiği Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi’ne üye olabilmek için çocuğun ebeveyni ile birlikte müracaat etmesi gerekiyor. Kütüphaneye üye olan çocuklar 14 gün süre ile bu merkezden oyuncak alabiliyor. Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi hafta içi 08.00 ve 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.