Muğla'da minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Muğla'da 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası nedeniyle minik öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatını ziyaret etti. Öğrenciler ziyarette itfaiyecilik hakkında bilgi sahibi oldu.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli ve köklü kurumlarından olan İtfaiye teşkilatlarının arasında çalışmalarıyla göz dolduran Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında minik öğrencileri misafir etti.

İtfaiye ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla 41 kreş ve ana okulundan toplam 4 bin 148 minik öğrenciyi ağırladı.

Ekipler, İtfaiye Grup Amirliklerine ziyarete gelen öğrencilere; itfaiyenin görevlerinin ne olduğu ve bir yangın anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyarette keyifli anlar yaşayan öğrencilere yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili de bilgiler verildi.

Öğrenciler, itfaiye araç gereçlerine yoğun ilgi gösterirken, itfaiyecilik mesleği hakkında da bilgi sahibi oldu.