Muğla'da konservatuarda yeni dönem başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün katılımıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu bölümleri ile öğrenci yetiştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile merhaba dedi.

Konservatuar yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde Türk Halk Müziği Bölümü dinletisi, Halk Dansları ve Bale bölümü gösterisi izleyicilerle buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuarı 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın yerel yönetimlerde konservatuara sahip ender illerden biri olduğunu, kültür kenti olan Muğla’da konservatuarla Atatürk’ün yolunda çağdaş, fikri, vicdanı, irfanı hür sanatla iç içe nesiller yetiştirdiklerini belirtti.