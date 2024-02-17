Muğla'da Kısa Mola ile yüzler gülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olan engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri ile bugüne kadar 390 aileye 7 bin 520 kez hizmet verildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Milas ilçelerinde hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk olan Kısa Mola merkezleri ile Büyükşehir Belediyesi engelli bireye sahip ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Özellikle engelli evladını kimselere emanet edemeyen, gözünün önünden ayırmayan annelerin büyük güvenini kazanan Kısa Mola hizmeti ile bugüne kadar 390 aile 7 bin 520 kez yararlandı.

Sosyal belediyecilik hizmetleri ile vatandaşların yanında olan ve bu hizmetleri örnek alınan Büyükşehir Belediyesi’nin Kısa Mola hizmeti engelli evladı olan ailelerin tercihi olmaya devam ediyor. Büyükşehir Çağrı Merkezi 444 48 01/7 numarasından randevu alan ailelerin engelli bireyleri talep halinde yine Büyükşehir Belediyesi’nin özel donanımlı araçları ile evlerinden alınarak Kısa Mola merkezlerine getiriliyor. Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 5 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda 4 defa 3’er saat süreyle misafir ediyor.

4 İLÇEDE 390 AİLEYE HİZMET VERİLDİ

2016 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Menteşe’de faaliyete alınan Kısa Mola merkezine daha sonra Milas, Fethiye ve Marmaris merkezleri de eklendi. Kısa Mola hizmetinden bugüne kadar Menteşe’de 176 aile 3737, Milas’ta 61 aile 1317, Fethiye’de 78 aile 1826, Marmaris’te 75 aile 640 kez toplamda 390 aile 7 bin 520 kez yararlandı.