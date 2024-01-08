Muğla'da 'Kent Market' için kollar sıvandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Kent Market projesini 510 metrekare tabanlı 1020 metrekare inşaat alanına yapıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla ili merkez ilçesi Menteşe’de sürekli gelişen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Menteşe evleri bölgesinde Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Menteşe ilçesi Menteşe Evleri bölgesinde 18 bin 808 metrekare alan içerisinde, Menteşe Kent Market projesi kapsamında büyük market alışveriş alanı, otopark, sanal market alanı, depolar, servis girişi, wc ve soyunma odaları gibi birçok farklı alan inşa edilecek. Kent Market Projesi 18 bin 808 metrekare park, Belediye hizmet alanı ve ticaret alanı olarak planlanan 510 metrekare tabanlı, 1020 metrekare inşaat alanına yapılıyor. Geniş arazinin yüzde 2.7lik kısmına inşa edilecek Kent Market Projesi bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Proje ile vatandaşların alışverişlerini evlerine yakın Kent Market’te yapabilmesi sağlanacak. Yer teslimi Ocak ayının ikinci günü yapılan inşaatın 150 iş gününde 30 Mayıs 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe’de Kent Market Projesi’ni; 2003 yılında Park, Belediye Kültür Eğlence ve Kültür Merkezi, Park Spor ve Oyun Alanı, Otopark ve Yol olarak planlanan, 2005 Yılında aynı kullanım kararlarının şekli değiştirilen, 2018 yılında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak tekrar düzenleme yapılan ve bu düzenleme sonucunda Park Alanı, BHA (MBB Sosyal ve Kültürel Merkez) Ticaret Alanı, Trafo ve Otopark olarak Büyükşehir Belediye meclisinde oy birliği ile onaylanan alanda hayata geçiriyor.