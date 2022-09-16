Muğla'da itfaiyeci adayları için şeffaf sınav

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine alınacak olan 124 İtfaiye eri için zorlu parkurlarda ter döken adayları ziyaret ederek başarılar diledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine alınacak olan 124 İtfaiye eri için başvuruların tamamlanmasının ardından uygulamalı sınav ve mülakatlar sona erdi.593 İtfaiye eri adayının uygulamalı ve sözlü sınava çağrıldığı mülakatlarda hiçbir şüphe ve şaibeye yer vermemek adına tüm aşamalar baştan son kameralarla kaydedildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İtfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döken adayları sınav alanında ziyaret ederek başarılar diledi. Şeffaf bir şekilde devam eden sınavlarda İtfaiye Eri adaylar zorlu parkurlarda ter dökerken, aileleri de sınav alanı dışında onlara destek oluyor.

Mülakatlar sonunda lise ve dengi okul mezunu, herhangi bir önlisans programından mezun, şartlarda belirtilen lisans programlarından mezun olmak üzere toplam 124 kişi itfaiye eri olmaya hak kazanacak.