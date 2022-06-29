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Muğla'da 'İdil Biret' ile üçüncü buluşma 2 Temmuz’da

YAŞAM 29.06.2022, 13:36
Muğla'da 'İdil Biret' ile üçüncü buluşma 2 Temmuz’da

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan İdil Biret Festivali 2-3-5 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum Kalesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA)  - Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından İdil Biret adını taşıyan Türkiye’nin ilk müzik festivali olma özelliğine sahip “İdil Biret Müzik Festivalinin” bu yıl 3’üncüsü düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınları dolayısıyla yapılamayan İdil Biret Müzik Festivali 2-3-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum Kalesi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek.

3’ncü İdil Biret Müzik Festivalinde bu yıl düzenlenecek olan konser sayısı artarken daha önceki festivalde yapılan "Genç Piyanistler Seçmeleri" sonucunda, Hande Önder ve Duru Aydın Muğla Büyükşehir Orkestrası eşliğinde festival sahnesinde yer alacak. Genç piyanistler, DeutscheGrammophon için birçok albümler çıkarmış Avusturyalı piyanist IngolfWunder ve ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Başarcan Kıvrak ile aynı sahneyi paylaşacak.

Festivalde ayrıca bu yıl ilk kez bir Şan resitali de sergilenecek. Türkiye’nin önde gelen şan sanatçılarından Burcu Hancı (soprano), Cumhur Görgün   (Bas)  ve piyanist  FügenYiğitgil'in yer alacağı resital ile birlikte 3 konserden oluşan festival Bodrum Kalesi'nde ücretsiz gerçekleşecek. 2 Temmuz Cumartesi saat 21.30 da Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek açılış konserinde L.V. Beethoven 5. Piyano Konçertosu ile Chopin Andante Spianato ve Büyük Polonez seslendirilecek.

ÜNLÜ PİYANİST BAŞAR CAN KIVRAK SAHNE ALACAK

İdil Biret Muğla Müzik Festivali'nin kapanış konserinde kendi kuşağının önemli piyanistlerinden Başar Can Kıvrak ile 17 yaşındaki genç piyanist Duru Aydın,Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahnede yer alacak.

5 Temmuz Salı saat 21.30 da Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek konserde, F.Chopin'in 1. Piyano Konçertosu ile Andante Spianato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirilecek.

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