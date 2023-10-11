Muğla'da 'Hür Düşünce' toplantısı

Muğla Hür Düşünce Platformu, aylık olağan toplantısını yaptı. Toplantının bu ayki konukları CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay oldu.MUĞLA (İGFA) - 2000 yılından beri her ayın ilk salı günü toplanan Muğla Hür Düşünce Platformu Ekim ayı toplantısını yaptı. Asos Akşam Sefası Restoran’da düzenlenen toplantının konukları CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay oldu.

Toplantının açılışında konuşan Hür Düşünce Platformu Dönem Başkanı Hasan Telli, her ay gerçekleştirdikleri olağan toplantılarda Muğla’daki kamu kurumu, yerel yöneticileri, siyasileri ve özel sektörde başarılı çalışmalar yapan isimleri ağırladıklarını söyledi. Telli, Hür Düşünce Platformu’nun; Muğla’nın ruhunu barındıran, her düşünceden insanın yer aldığı ve Muğla için örnek bir oluşum olduğunu belirtti.

İlk kez Hür Düşünce Platformuna konuk olarak katılan CHP İl Başkanı Zekican Balcı; “Demokrasinin karşılıklı fikirleri konuşma ve anlatmaya dayalı olduğunu düşünüyorum. Burada neredeyse tüm siyasi görüşlerden ve farklı meslek guruplarından insanlar var. Sizlerin oluşturduğunuz bu fikir paylaşım birlikteliğini bizler öncelikle Muğla’da sonra da tüm ülkede yapmalıyız. İşte o zaman daha yaşanabilir bir ülke olacağız.” şeklinde konuştu.

27. Dönem Muğla Milletvekili Burak Erbay’da, kendisine platform üyeleri tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi.

Erbay; “Sivil toplum örgütleri siyasetin ve yaşamın ana dinamiğidir. Vatandaşın sorunlarının tespitinde ilk başvurulacak yer sivil toplum kuruluşlarıdır. T.B.M.M.’de görev yaptığım sürede ilimizde bulunan tüm sivil toplum örgütleri ile görüşmeye onlar dinlemeye ve sorunlara çözüm üretilmesinde katkı koymaya çalıştım. Bundan sonrada aynı heves ve istekle yapmaya devam edeceğim “dedi. Hür Düşünce Platformu aylık olağan toplantısı, platform üyeleri ve konukların fikir alışverişi ile soru, cevap şeklinde yapılan sohbetin ardından sona erdi.