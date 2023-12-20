Muğla'da güvenli yollar için otokorkuluk

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için İl genelinde 162 kilometre otokorkuluk çalışması yaptı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın 13 ilçesinde vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi 2016-2023 yılları arasında il genelinde 26 Milyon 442 Bin TL maliyetle 162 bin 012 metre otokorkuluk çalışması yaptı ve yolları güvenli hale getirdi.

13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla’da yol çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki 2 bin 346 km yolda bugüne kadar 3 bin 256 km yol çalışması yaptı. 1113 km 1.kat sathi, 1788 km 2.kat sathi, 278,77 km bitümlü sıcak karışım ve 76 km de parke çalışması olmak üzere toplam 3 bin 256 km yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç olan yollarda da 162 km otokorkuluk çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçesinde 20 bin 740 metre, Datça ilçesinde 25 bin 256 metre, Fethiye ilçesinde 8348 metre, Kavaklıdere ilçesinde 5480 metre, Köyceğiz ilçesinde 15 bin 343 metre, Marmaris ilçesinde 28 bin 296 metre, Menteşe ilçesinde 27 bin 360 metre, Milas ilçesinde 21 bin 708 metre, Ortaca ilçesinde 976 metre,Seydikemer ilçesinde 688 metre, Ula ilçesinde 928 metre, Yatağan ilçesinde de 6 bin 892 metre olmak üzere toplam 162,012 km otokorkuluk çalışmasını tamamladı.