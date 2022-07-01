Muğla'da 'Engelsiz Plajlar' çoğalıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Plajlar projesiyle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşmalarını sağlıyor. 2016 yılında hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların denize girmesini sağlamak için il genelinde özel dizayn ettiği plaj sayısını 21’e çıkarttı. MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da, her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Engelsiz Plajlar projesi genişleyerek devam ediyor.

Özellikle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 8 ilçede 21 engelsiz plaj oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Plajlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil için Muğla sahillerine gelen yurttaşlar tarafından takdir topluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan engelsiz plajlarda yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli yurttaşlar, aileleriyle birlikte denizin keyfini engel olmadan doyasıya çıkarıyor.

8 İLÇEDE BULUNAN 21 ENGELSİZ PLAJ ŞÖYLE:

Bodrum ilçesinde; Kumbahçe Halk Plajı, Turgutreis Halk Plajı, Bitez Halk Plajı, Ortakent Halk Plajı, Gümbet Halk Plajı, Gündoğan Halk Plajı, Türkbükü Halk Plajı, Dalaman ilçesinde Sarsala Halk Plajı, Kille Halk Plajı, Datça ilçesinde; Karaincir Halk Plajı, Hastanealtı Halk Plajı, Orcey Otel Önü Plajı, Palamutbükü Halk Plajı, Taşlık Halk Plajı, Marmaris ilçesinde; İçmeler Halk Plajı, Fethiye İlçesinde; İnlice Halk Plajı, Milas İlçesinde; Güllük Halk Plajı, Ören Halk Plajı, Boğaziçi Halk Plajı, Ortaca İlçesinde; SARÇED Halk Plajı, Ula İlçesinde; Akyaka Halk Plajı.

Büyükşehir’in Engelsiz Plajlar projesi Uluslararası ödül aldı

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İnsan Kent Tasarım” ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100’ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.