Muğla'da 'engelsiz' dünya evine girdiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi iki engelli vatandaşın dünya evine girmesi için Sende Gel Engelsiz Kafe’dedüğün organizasyonu düzenledi. Düzenlenen organizasyonda tüm ayrıntılar düşünürken, Aysel ve Yusuf dünya evine girdi.MUĞLA (İGFA) - Aysel Aslan ve Yusuf Serik hayatlarını birleştirmek ve düğünlerini tanıştıkları yer olan eski FESEM binası şimdi Sende Gel Engelsiz Kafe’de yapmak için yetkililerden destek istedi. Büyükşehir belediyesi bu talebi hemen yerine getirerek Fethiye Sende Gel engelsiz Kafe’de düğün organizasyonu düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği düğünde mekan, araç, çekim ve diğer tüm detaylar düşünülerek Aysel Aslan ve Yusuf Serik çifti dünya evine girdi. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Nakil aracı çiftin gelin arabası olması için süslendi.

Düğün öncesi konuşan Damat Yusuf Ferik, dernekte başladıkları arkadaşığı aşka dönüştürdüklerini belirterek, "Nişanlandık, bayağı bekledik ve 3 sene sonra evleniyoruz. Sevdiklerimizin destekleri ile bugünleri gördük. Tanıştığımız yerde olsun diye talebimiz oldu. Ufak bir destek beklerken büyük bir organizasyon oldu. Destek verenlere çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar çok mutluyuz, heyecanlıyız” diye konuştu.

Araya pandemi döneminin girmesinden ötürü nişanlanmalarının üzerinden 3 yıl geçtiğini ifade eden gelin Aysel Aslan da, "Şimdi evleniyoruz çok mutluyuz. Düğünümüzü Engelsiz Kafe’de yapabilir miyiz diye talepte bulunduk ve burada çok büyük bir organizasyon yapıldı. Herkese bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için teşekkürler” dedi.

Muhteşem düğünle dünya evine giren Aysel Aslan ve Yusuf Serik çiftinin nikahını Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kıydı.