Muğla'da depremzedeler için eğitim ve sanat desteği

Deprem bölgesinden Muğla’ya gelen vatandaşlar için farklı alanlarda birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi en önemli konulardan biri olan eğitim, sanat ve temizlik konusunda yeni projeler hizmete sundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Muğla’ya gelen gençlerin eğitimine katkı sunmak ve sınava hazırlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim desteğini hayata geçiriyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için sınava girecek olan 8 ve12.sınıf öğrencilerine soru bankası desteği de verecek olan Büyükşehir Belediyesi gelen taleplere göre öğrencilere birçok farklı alanda ders verecek.

8 ve 12.sınıflar için soru bankası ve eğitim desteği sağlanırken depremzedelerin konservatuvar bölümlerine girerek ücretsiz sanat eğitimi almaları sağlanıyor.

Bu arada temizlik için çamaşır yıkama ve kurutma hizmetini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi vatandaşların her alanda yanlarında olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DEPREMZEDELERE BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARINDA SANAT EĞİTİMİ VERİLECEK

Depremzedelerin sanat eğitimi almaları için konsertavur bölümüne sınavsız alım yapacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin belirlenen kriterler gereği 12-45 yaş arası Türk Halk Müziği, 15-55 yaş arası Türk Sanat Müziği, 10-17 yaş çocuk 18-35 yaş grupları yetişkin Türk Halk Dansları, 8-12 yaş çocuk, 13-17 yaş genç 18 yaş üstü yetişkin Tiyatro Bölümü ve 6-9 yaş bale bölümüne başvurabileceği belirtildi.

Başvurular Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezine yapılabilecek. Ayrıca Deprem bölgesinden gelen misafirlerin çamaşır yıkama ve kurutma konusunda da destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bu hizmeti de ücretsiz olarak hayata geçirdi.