Muğla'da can suları 3 tonlu tanklarda

Orman yangınlarına ilk müdahalede bugüne kadar önemli bir yere sahip olan yol kenarlarındaki su bidonlarının yerini, daha hızlı ve etkili çözüm olacak, her biri 3’er tonluk su tankları alıyor.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - Türkiye’nin ilk sürdürülebilir turizm programı olan “Gelecek Turizmde”; bu yıl odağını, geçen yıl yangınlardan olumsuz etkilenen Muğla’ya çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes tarafından yürütülen “Gelecek Turizmde” Projesiyle, 2 milyon dolar tutarında bir yatırım ile 15 yıldır, sürdürülebilir turizm alanında öncü çalışmalar gerçekleştiriyor.

Gelecek Turizmde’nin yeni dönem çalışmaları kapsamında; Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Beldesi Mahallesi Orman İşletme Kampı’nda, Muğla’daki turizm işletme sahiplerine ve yöre halkına doğal afetlerle mücadele eğitimleri verildi.

Proje kapsamında, orman yangınlarına hızlı müdahaleyi desteklemek için bölgedeki yüksek riskli yerlere yerleştirilmek üzere her biri 3’er tonluk 2 adet su tankı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı Beril Yamaner, UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Proje Yöneticisi Aslı Çakın Dağlı, Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi ve Ula belediye Başkan yardımcısı İlker Çelik’in de katıldığı törenle, yetkililere teslim edildi.

Eğitimler, sürdürülebilir turizm, turizmde sertifikasyon, kültürel miras, sorumlu turist, destinasyon yönetimi, sorumlu üretim ve tüketim, orman yangınları, afetlere hazırlıklı olma, afet risklerini azaltma gibi konularla devam edecek. Yeni dönemde bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, orman yangınlarına hızlı müdahaleyi desteklemek için bölgedeki kamu kurumlarıyla birlikte belirlenen yüksek riskli yerlere su tankları yerleştirilmesi hedeflendi.

Gelecek Turizmde’nin yeni döneminde; Muğla’da 5 yeni alternatif turizm rotasının oluşturulması, en az 50 kadın girişimciye mentorluk ve istihdam desteği sağlanması da planlanıyor.