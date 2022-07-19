Muğla'da can dostlara mama üretiliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi can dostları için 5 bin 268 kilogram mama üretti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için faaliyete aldığı mama üretim tesisinde bu güne kadar 5 bin 268 kilogram mama üretimi gerçekleştirdi. Tesis ile birlikte yaklaşık 20 TL olan hayvan maması 1.98 TL’ye üretilerek büyük tasarruf sağlanıyor.

Hatırlanacağı gibi Menteşe ilçesinde sıfır atık belgesi bulunan mezbaha tesisinde sokak hayvanları için mama üretim ünitesi 22 Mart 2022 tarihinde hizmete açmıştı. Mama üretim ünitesinde 500 kilogram atıktan 12 saatte yaklaşık 200 kilogram mama ham maddesi üretiliyor. Günde 300 kilogram mama can dostlara dağıtımını sağlayan belediye, bu tesisi ile birlikte kilogramı yaklaşık 20 TL olan hayvan maması 1.98 TL maliyetle üretilirken, yılda 2 milyon 188 Bin TL tasarruf sağlamayı hedefledi.