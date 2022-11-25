Muğla'da can dostlar için 'Acil Müdahale Aracı' devrede

Muğla Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale aracı can dostlar için Geçici Hayvan Bakımevi’nde hizmete başladı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevi’ni Muğla’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kullanılmak üzere iç donanımında açılır- kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracını hizmete sundu.

Acil Müdahale Aracı sahipsiz sokak hayvanlarının acil durumlarda ilk müdahalesinin yerinde yapılabilmesi için tasarlandı ve Geçici Hayvan Bakımevi’nde hizmete başladı.

Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen candostlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında rehabilitasyonlarının (tedavi/ kısırlaştırma, küpeleme, kayıt altına alma, iç/dış parazit uygulamaları ve aşı uygulamaları) gerçekleştirilmesinin ardından alındıkları ortama geri bırakılıyor.

Doğal yaşam alanları ile Türkiye’nin en donanımlı barınaklarından biri olan, ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları ile candostlar düşünülerek tasarlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar 34 bin 778 tedavi, 969 cerrahi müdahale, 18 bin 362 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. 2698 candost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Geçici Hayvan Bakımevi’ni bugüne kadar 18 bin 43 vatandaş ziyaret etti.