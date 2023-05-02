Muğla'da 'Bi Dünya Dans' büyüledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, konservatuvar öğrencileri tarafından “Bi Dünya Dans Film Müzikleri ve Dans Gösterisi” düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar öğrencileri tarafından ‘Bi Dünya Dans Film Müzikleri ve Dans Gösterisi’ düzenlendi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, konservatuvar öğrencilerinin aileleri ile vatandaşlar katıldı.

150 konservatuvar öğrencinin sahne aldığı etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın sadece turizm ve tarım kenti değil çok önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Bugün çocuklarımız tarafından yapılan film müzikleri ve dans gösterileriile bir aradayız. Bu gösteri bünyemizde kurmuş olduğumuz konservatuvarda görev yapan orkestra ve sanatçılarımızın çalışmaları ile hazırlandı ve çocuklarımız bu eşsiz gösteriyi sahnelediler. Bende sizler gibi hem gösteriyi sergileyen çocuklarımızla hem de bu gösteriyi hazırlayan hocalarımızla gurur duyuyorum" dedi.