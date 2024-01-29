Muğla'da alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ilçesinde sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında Alemdar Caddesinde 2 bin 750 metre sıcak asfalt çalışmasına başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle 13 ilçede yapılan kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatları gibi eksiklerin tamamlanması ile birlikte kazı yapılan bölgelerde yol yapım projeleri hayata geçiriliyor. Son olarak Dalaman’da çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri İlçede sıcak asfalt ve parke kaplama çalışmalarına sürdürüyor.

ALEMDAR CADDESİNE 2 BİN 750 METRE SICAK ASFALT

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman’da 1900 metre uzunluğundaki Seyfettin İnce caddesinin içme suyu, yağmur suyu hattı ve menfez çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına sunmuştu.

Ekipler projenin devamında Alemdar Caddesinde 2 bin 750 metre içme suyu hat çalışması yaptı. Cadde üzerindeki kazıların tamamlanmasının ardından yine 2 bin 750 metrelik bölümün 500 metresinde sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Ekipler cadde üzerinde sıcak asfalt çalışması tamamlanmasının ardından kavşak çalışmasına başlayacak.