Muğla'da 700 Üreticiye 3 milyon TL değerinde yem desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kaba Yem Desteği projesi ile piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olan kaba yemi üreticilere dağıtıyor.MUĞLA (İGFA) - Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üreticilerin yanında olmak isteyen Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 434 dekar arazide yem bitkisi yetiştirdi.

Yetiştirilen yem bitkisinin hasadını yapan Büyükşehir Belediyesi 125 bin adet ot balyası, 100 bin kg dane yem elde edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olan kaba yem desteğinden hayvancılıkla uğraşan 700 kooperatif ortağının yararlanması hedefleniyor.

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini kooperatiflerle iş birliği yaparak kaba yem üretim merkezleri haline getirdi.

Geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan kaba yem desteği yapan Büyükşehir Belediyesi; mülkiyeti kendisine ait olan Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi’nde 40 dekar, Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesi’nde 33 dekar, İzzettin Mahallesi’nde 22 dekar, Milas İlçesi Koru Mahallesi’nde 339 dekar olmak üzere toplamda 434 dekar tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaptı ve hasadını tamamladı.Büyükşehir Belediyesi bu arazilerden piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olan kaba yem elde etti. 125 bin adet ot balyası, 100 bin kg da dane yem elde edilen projeden hayvancılıkla uğraşan 700 kooperatif ortağı üretici yararlanacak.