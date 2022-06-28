Muğla'da 5. Ulusal Yarışma başvuruları başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla teması ile beşincisini düzenleyeceği ulusal fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı. 27 Haziran’da başlayan başvurular 5 Ağustos Cuma günü sona erecek.MUĞLA (İGFA) - Çeşitli etkinlikler ile fotoğrafçılar ve fotoğraf severleri bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulusal fotoğraf yarışmasının bu yıl beşincisini düzenliyor.

Amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği yarışmada başvurular başladı.

Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabiliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada fotoğrafların Muğla il sınırı içerisinde çekilmiş olması gerekiyor.

5 Ağustos Cuma günü başvuruların sona ereceği yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra 1 kişi de mansiyon ve Nevzat Çakır Özel Ödülü alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler şartnameye www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilir.