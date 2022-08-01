Muğla'da 100 Yaş Evleri'nde sinema günleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ve Fethiye ilçelerinde kurulan 100 yaş evlerinde geleneksel hale gelen yazlık sinema günleri başladı. 100 yaş evinde yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı ‘Memleket’ adlı film gösteriliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılmaları için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ve Fethiye ilçelerinde 100 yaş evleri kuruldu.

100 yaş evlerinde vatandaşlar için düzenlenen etkinliklerden biri olan yazlık sinema günleri Menteşe’de bulunan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde başladı.

Yoğun ilginin odağı olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 yaş evinde geleneksel hale gelen yazlık sinema günlerinde ‘Memleket’ adlı film izleyicilerle buluştu. İlk gösterime günlük 250 vatandaş izleyici katıldı.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'nun yaptığı filmde Halfeti civarında bir köyde "oğulları ve gelinleri oradaki mezarlıkta yattığı için köyü terk edememiş yaşlı bir karı koca ve onların yetimi olan torunlarının gündelik hikâyesi" konu ediliyor.

Sinema günlerinin ilk bölümü tamamlandıktan sonra gösterime Fethiye 100 Yaş Evi'nde devam edileceği öğrenildi.