Muğla Büyükşehir'e sağlıkta 'İyi Uygulama' ödülü

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katıldığı 9. Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu’nda65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yapmış olduğu sağlık ve sosyal hizmetleri nedeniyle “İyi Uygulama Ödülü’’verildi.MUĞLA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 9. Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı Hizmetleri konulu sempozyuma Büyükşehir Belediyesi sağlık ve sosyal hizmetleri ekipleri de katılım sağladı.

Sempozyumda Birinci Basamakta Geriatrik Bakış Açısı ve Tedavi Yaklaşımları, Yaşlılarda Yara Bakım kurslarına Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri Uzman Dr. Tuba Çınar Olcay, Dr. Mehmet Furkan Deniz, Hemşire Esin Kolkesen, Psikolog Betül Özcan, Diyetisyen Fatma Özalp katıldı.

9. Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu’nda 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yapmış olduğu sağlık ve sosyal hizmetler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi “İyi Uygulama Ödülü’’ aldı.

Manisa’da düzenlenen sempozyuma Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Antalya Muratpaşa ve Adana Seyhan Belediyeleri’deonline sunum ile katılım sağladı.